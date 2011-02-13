موبينيل المصرية تعلن انخفاض الأرباح في الربع/4 بفعل المنافسة

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القاهرة 13 فبراير شباط (رويترز) - قالت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) اليوم الأحد إن أرباحها الصافية تراجعت 38 بالمئة في الربع الأخير من 2010 وذلك بعدما اضطرتها المنافسة المحتدمة لابقاء الأسعار منخفضة وزيادة الانفاق على العروض الترويجية.

لكن الشركة قالت إن عدد مشتركيها في خدمات الهاتف المحمول زاد 1.824 مليون مشترك في ربع السنة ليرتفع الاجمالي إلى 30.225 مليون مشترك وهو ما قد يساعدها في الحفاظ على تفوقها على منافستها الرئيسية فودافون مصر.

ولم يطرأ تغير كبير على إيرادات الشركة التي بلغت نحو 2.8 مليار جنيه (476 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي. وانخفضت ايرادات الشركة من خدمات الهاتف المحمول نحو خمسة بالمئة.

وقالت الشركة في بيان "انخفضت الأرباح نتيجة التوجهات العامة بالسوق إلى جانب احتدام المنافسة (عدم مرونة الأسعار والعروض القوية) مما أدى إلى انخفاض الايراد من كل مستخدم."

وتراجعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك واستهلاك الديون إلى 1.1 مليار جنيه من 1.3 مليار.

وقالت الشركة إن صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 347.4 مليون جنيه مقارنة مع 558.9 مليون جنيه قبل عام.

وأدت احتجاجات مناوئة لنظام الحكم في مصر إلى تجمد جوانب كثيرة من الاقتصاد المصري لنحو ثلاثة أسابيع إلى أن تنحى الرئيس حسني مبارك عن منصبه يوم الجمعة.

ولم تتأثر نتائج موبينيل بالاحتجاجات التي اندلعت في 25 يناير كانون الثاني.

(الدولار = 5.879 جنيه مصري)