مساهمو موبينيل يقرون توزيع 9.19 جنيه للسهم

القاهرة 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) اليوم الأربعاء إن مساهميها وافقوا في اجتماع الجمعية العامة العادية على توزيعات نقدية بقيمة 9.19 جنيه(1.6 دولار) للسهم عن أرباح التسعة أشهر الأولى من 2010.

كان صافي ربح الشركة المجمع بلغ في التسعة أشهر الأولي من 2010 نحو 1.017 مليار جنيه مقابل 1.457 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2009 وذلك بتراجع 30 بالمئة.

ويبلغ رأسمال الشركة مليار جنيه موزعا على 100 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار = 5.79 جنيه مصري)