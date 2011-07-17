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القلعة للاستشارات المصرية تتكبد خسارة صافية في الربع الأول

Sun Jul 17, 2011 7:59am GMT
 
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القاهرة 17 يوليو تموز (رويترز) - قالت البورصة المصرية اليوم الأحد إن شركة القلعة للاستشارات المالية تكبدت خسارة صافية قدرها 114.2 مليون جنيه (19.19 مليون دولار) في الربع الأول من العام.

وبلغ صافي الخسائر المجمعة للشركة 114.2 مليون جنيه في الربع الأول المنتهي 31 مارس آذار مقابل خسارة صافية قدرها 33.7 مليون جنيه في الربع المقابل من 2010.

كان سهم الشركة أغلق الخميس الماضي عند 5.34 جنيه بارتفاع 0.95 بالمئة.

(الدولار = 5.95 جنيه مصري)

أ ب - أ أ

 