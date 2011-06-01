انخفاض صافي ربح المصرية للاتصالات 10% في الربع/1
القاهرة أول يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة المصرية للاتصالات (ETEL.CA: اقتباس) اليوم الاربعاءانخفاض صافي أرباحها المجمعة غير المدققة عشرة بالمئة في الربع الأول.
وقالت الشركة إنها حققت أرباحا صافية مجمعة غير مدققة 892 مليون جنيه (150.4 مليون دولار) بين يناير كانون الثاني ومارس اذار مقارنة مع 992 مليون جنيه في الربع الاول من 2010.
وأغلق سهم الشركة أمس الثلاثاء عند 15.54 جنيه بانخفاض 2.8 بالمئة.
ويبلغ رأسمال الشركة 17.070 مليار جنيه موزعا على 1.707 مليار سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.
(الدولار = 5.93 جنيه مصري)
أ ب - ن ج
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