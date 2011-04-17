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مساهمو المنصورة للدواجن يقرون توزيع 40% أسهم مجانية عن أرباح 2010

Sun Apr 17, 2011 11:03am GMT
 
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القاهرة 17 ابريل نيسان (رويترز) - قالت شركة المنصورة للدواجن المصرية اليوم الأحد ان مساهمي الشركة أقروا خلال اجتماع الجمعية العامة العادية على توزيع 40 بالمئة أسهم مجانية لكل سهم عن أرباح 2010.

وبلغ صافي ربح الشركة 18.57 مليون جنيه (3.12 مليون دولار) في 2010 مقابل 29.77 مليون في 2009.

وبحلول الساعة 1052 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 46.30 جنيه بانخفاض 3.86 بالمئة.

ويبلغ رأسمال الشركة 35.327 مليون جنيه موزعا على 3.532 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار = 5.95 جنيه مصري)

أ ب - س ج
 