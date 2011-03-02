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نمو أرباح القاهرة للاستثمارات والتنمية 77% في 2010.

Wed Mar 2, 2011 1:15pm GMT
 
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القاهرة 2 مارس اذار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة القاهرة للاستثمارت والتنمية اليوم الاربعاء نمو صافي أرباحها 77 بالمئة في عام 2010.

وبلغ صافي ربح الشركة المقيدة بالمؤشر الثانوي بالبورصة المصرية ‭.EGX70‬‏ 2.3 مليون جنيه (391 ألف دولار) حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 1.3 مليون جنيه في عام 2009.

وكشفت قائمة الدخل التي حصلت رويترز على نسخة منها أن اجمالي ربح الشركة من أنشطتها الأساسية بلغ 3.4 مليون جنيه مقارنة مع 2.1 مليون جنيه في 2009.

ويتمثل نشاط الشركة في الاستثمار في مجالات الإسكان ومشروعات الامتداد العمراني واستصلاح الاراضي.

ويبلغ رأسمال الشركة 10.891 مليون جنيه على 2.178 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار = 5.88 جنيه مصري)

أ ب - م ح

 