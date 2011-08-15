ليسيكو مصر تتوقع أن يكون 2011 الأسوأ منذ 2004

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من إيهاب فاروق

القاهرة 15 أغسطس اب (رويترز) - توقع الرئيس التنفيذي لليسيكو مصر للسيراميك اليوم الاثنين أن يكون عام 2011 هو الأسوأ للشركة ماليا منذ 2004 بعد أن انحدر صافي ربح الربع الثاني من العام بسبب ضعف الطلب في أسواق التصدير الأوروبية إثر عدم استقرار سياسي في مصر وليبيا.

وقالت ليسيكو التي واجهت أيضا إضرابا استمر تسعة أيام وعطل العمليات في مصانعها للأدوات الصحية والبلاط في الاسكندرية إن انخفاض الأرباح يرجع أيضا إلى تآكل الهوامش بسبب انحسار وفورات الحجم.

وتسهم مصانع خورشيد في الاسكندرية بنسبة 30 بالمئة من إنتاج ليسيكو من الأدوات الصحية و74 بالمئة من إنتاجها من البلاط. واستمرت سائر مصانع ليسيكو في مصر تعمل بشكل طبيعي.

وهوت أرباح الشركة 80 بالمئة إلى 5.1 مليون جنيه (855 ألفا و597 دولارا) في الربع الثاني من 2011 من 25.7 مليون في الربع المقابل من 2010.

وتراجعت الايرادات اثنين بالمئة إلى 249.7 مليون جنيه مدفوعة بانخفاض أحجام المبيعات سبعة بالمئة إلى 5.7 مليون متر مربع.

وتوقع جلبرت غرغور الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "أن يكون عام 2011 هو الأسوأ لنا ماليا منذ عام 2004."