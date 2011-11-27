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قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 28 فبراير 2012

Sun Nov 27, 2011 6:42am GMT
 
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فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 28 فبراير شباط 2012:

السبت 3 ديسمبر:

القاهرة - محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى بطلان عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان واعادة أصولها إلى الدولة.

الثلاثاء 6 ديسمبر:

القاهرة- اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصعيد العامة للمقاولات لاعتماد نتائج الأعمال المنتهية في 30 يونيو حزيران ومناقشة توزيع الأرباح.

السبت 17 ديسمبر:

القاهرة - محكمة القضاء الاداري تنظر دعوي وقف وإلغاء تقسيم سهم أوراسكوم تليكوم القابضة المقامة بحق هيئة الرقابة المالية.

الثلاثاء31 يناير 2012:

القاهرة- شركة مصر الجديدة للاسكان توزع 0.45 جنيه للسهم.   يتبع
 