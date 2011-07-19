هبوط أرباح حديد عز غير المجمعة 53.5% في 2010 رغم نمو المبيعات 39.6%

وزاد صافي مبيعات الشركة 39.6 بالمئة في عام إلى 5.74 مليار جنيه مقابل 4.11 مليار جنيه وقفزت تكلفة المبيعات 46 بالمئة إلى 5.570 مليار جنيه من 3.813 مليار في 2009.

كان كامل جلال مدير علاقات المستثمرين بالشركة قال خلال مقابلة مع رويترز في مايو ايار الماضي "مبيعات الشركة في 2011 لن تتغير عن مبيعاتها في 2010 بل يمكن أن تكون أفضل نسبيا. تقريبا مبيعات المجموعة في الربع الاول من 2011 هي نفس مبيعات الربع المقابل من 2010 إن لم تكن أفضل. لا نتوقع انخفاض المبيعات أو الانتاج. المصانع كانت تعمل بكامل طاقتها ومازالت."