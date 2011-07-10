جنوب الوادي للأسمنت المصرية تقرر شراء 3 ملايين سهم خزينة

القاهرة 10 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة جنوب الوادي للأسمنت المصرية اليوم الأحد إن مجلس إدارتها وافق على شراء ثلاثة ملايين سهم خزينة لتدعيم سهم الشركة بالبورصة.

وأضافت الشركة في بيان إلى إدارة البورصة إن مجلس إدارتها وافق على "مقترح شراء أسهم خزينة بعدد ثلاثة ملايين سهم... بهدف تدعيم السهم بالسوق وكفرصة استثمارية جيدة للشركة وإستغلالا للسيولة المتاحة بالشركة."