جي.بي أوتو تتوقع تراجع هامش صافي الربح في الربع/1 وتحسنه لاحقا

القاهرة 10 ابريل نيسان (رويترز) - توقع رئيس مجلس إدارة شركة جي.بي أوتو المصرية ‭(AUTO.CA: اقتباس)‬‏ اليوم الأحد تراجع هامش صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب التداعيات الاقتصادية التي صاحبت الثورة المصرية.

وفي بيان حصلت رويترز على نسخة منه اشار رؤوف غبور في تعليقه على أداء الربع المنتهي في 31 مارس اذار إلى "توقعات تراجع هامش صافي الربح خلال الربع الأول(2011) على أن يتحسن في الربع الثاني ثم يأخذ اتجاها صعوديا مع عودة التعافي في السوق المصرية ومواصلة المبيعات القوية في السوق العراقي."

وقال البيان إن مبيعات الشركة في سيارات الركوب بالسوق العراقي سجلت خلال الربع الاول من العام الجاري نموا بنسبة 296 بالمئة لتصل إلى 5311 سيارات بينما انخفضت المبيعات في سيارات الركوب بالسوق المصري بنسبة 51.2 بالمئة مقابل الربع المقابل من 2010 لتصل إلى 6372 سيارة.

وقال غبور "أداء جميع الشركات المصرية خلال الربع الأول من عام 2011 يعكس التداعيات الاقتصادية التي صاحبت الثورة المصرية.

"لكن الأشهر الماضية كانت فترة تاريخية شهدت تحولات سياسية واسعة والحقيقة أن قطاع سيارات الركوب نجح في استعادة أكثر من 60 في المئة من معدلات المبيعات خلال الفترة التي سبقت تفاقم الأزمة."

واضاف ان الشركة حققت ايضا نتائج قوية في مبيعات الدراجات البخارية وعربات التوك توك واصلت تسجيل مبيعات "غير مسبوقة" في قطاع الاطارات للشهر الثاني على التوالي.

وتابع "سنركز خلال الفترة المقبلة على تطوير خطط إدارة رأس المال العامل ومواصلة سياسة التحكم في المصروفات."

وفتح سهم الشركة المقيد بالبورصة المصرية اليوم الأحد على 28.1 جنيه بتراجع 1.5 بالمئة.

ويبلغ رأسمال الشركة 129 مليون جنيه موزعا على 129 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.