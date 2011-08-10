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هبوط أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة 44% في النصف/1

Wed Aug 10, 2011 8:57am GMT
 
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القاهرة 10 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضةأن صافي ربحها المجمع هبط 44 بالمئة في النصف الأول من 2011.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 371.2 مليون جنيه(62.4 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 662.4 مليون في النصف المقابل من 2010.

وبلغ صافي الايرادات المجمعة 2.5 مليار جنيه بانخفاض 27.8 بالمئة عن 3.5 مليار في النصف الاول من 2010.

وبحلول الساعة 0853 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 4.13 جنيه بارتفاع 6.99 بالمئة.

ويبلغ رأسمال الشركة 20.635 مليار جنيه موزعا على 2.063 مليار سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

(الدولار = 5.95 جنيه مصري)

أ ب - ن ج
 