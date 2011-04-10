الاهلي كابيتال: نتائج اسمنت ينبع في الربع/1 "ضعيفة ودون التوقعات"

(لإضافة تعليق الأهلي كابيتال وسعر السهم)

الرياض 10 ابريل نيسان (رويترز) - قالت الأهلي كابيتال في تعليق لها على نتائج شركة اسمنت ينبع السعودية للربع الأول إن النتائج جاءت ضعيفة ومنخفضة عشرة بالمئة عن توقعاتها وعزت ذلك إلى ارتفاع التكاليف وضعف المبيعات.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة اسمنت ينبع خامس أكبر شركة منتجة للأسمنت في المملكة انخفاض صافي ربح الربع الأول من العام نحو 18 بالمئة بفعل تراجع المبيعات وتوقف بعض العمليات لإجراء الصيانة السنوية.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم على موقع البورصة السعودية على الإنترنت "بلغ صافي الربح خلال الربع الأول 101 مليون ريال مقابل 123 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدرة 17.9%." لكن صافي الربح ارتفع على أساس فصلي واحدا بالمئة من 100 مليون ريال في الربع الأخير من 2010.

وعزت الشركة الهبوط السنوي إلى "تراجع كمية المبيعات وتوقف الفرن الرابع لإجراء الصيانة السنوية."

ولم يذكر البيان قيمة المبيعات لكنه اشار إلى انخفاض الأرباح التشغيلية 14.8 بالمئة إلى 104 ملايين ريال في الربع الأول من 122 مليونا قبل عام.

وقالت الأهلي كابيتال في تقرير اليوم "جاء صافي الربح عند 101 مليون ريال بانخفاض 10 بالمئة عن تقديراتنا بتحقيق 113 مليون ريال."

وأضافت "هذه أرقام ضعيفة لاسمنت ينبع. نعتقد أن زيادة المصروفات التمويلية نتيجة ارتفاع الدين بتمويل خط إنتاج جديد إلى جانب الإغلاق لإجراء الصيانة بأحد مصانعها السبب الرئيسي وراء تلك النتائج الضعيفة."