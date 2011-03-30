هبوط صافي ربح هيرميس 62% في الربع الرابع

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القاهرة 30 مارس اذار (رويترز) - قالت المجموعة المالية هيرميس -وهي أكبر بنك استثماري في مصر- اليوم الاربعاء ان أرباحها الصافية عن الربع الرابع للعام الماضي هوت 62.2 في المئة عما كانت عليه قبل عام مع تدهور أحوال السوق وأن العام 2011 سيكون عاما صعبا.

وقالت الشركة ان ارباحها الصافية عن الربع الرابع هبطت الى 32 مليون جنيه مصري (5.36 مليون دولار) من 84.6 مليون في عام 2009 إذ أن العائدات من اثنين من أكبر أنشطتها وهما الوساطة والأعمال المصرفية الاستثمارية تراجعت. واشارت الى أنه من غير المحتمل أن تنتعش هذه الأنشطة.

وأضافت قولها ان عائدات انشطة الوساطة هبطت 16.3 مليون جنيه في الربع الرابع عما كانت عليه قبل عام بينما تراجعت رسوم الانشطة المصرفية الاستثمارية وعمولاتها 19 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية اغلقت هذا العام اكثر من سبعة اسابيع خلال الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك. وأعيد فتحها في 23 من مارس آذار. وفقد المؤشر الرئيسي للبورصة 12.6 في المئة من قيمته حتى الان هذا العام.

وقد اضعفت الفوضى السياسية في مصر خلال الشهرين الماضيين الآفاق الاقتصادية للبلاد وعملتها ويقول محللون ان حالة الغموض السياسي قد تستمر طويلا لتهوي بأسعار الاسهم في الأشهر القادمة.

وقال البنك ان الموجودات التي يديرها زادت الى 5.61 مليار دولار حتى 31 من ديسمبر كانون الأول من 5.47 مليار دولار في 31 من أكتوبر تشرين الأول.

وقفز سهم المجموعة المالية هيرميس 7.9 في المئة اليوم الأربعاء بينما ارتفعت المؤشر البورصة 3.1 في المئة.