ملخص- بلتون القابضة المصرية تتكبد خسارة 106.589 مليون جنيه في 2011

أول ابريل نيسان (رويترز) - شركة بلتون المالية القابضة تقول :

- الشركة تكبدت خسارة مجمعة 106.589 مليون جنيه في 2011 مقابل ربح 2.1 مليون جنيه في 2010.

- إيرادات الشركة المجمعة 79.254 مليون جنيه في 2011 مقابل 145.375 مليون في 2010.

- الشركة تدعو لاجتماع الجمعية العامة غير العادية في 17 أبريل نيسان للنظر في استمرار الشركة بعد تعدي الخسارة نصف رأس المال.