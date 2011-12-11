Wed 9 Aug 2017 | 7:45 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 28 فبراير 2012

Sun Dec 11, 2011 7:27am GMT
 
[-] نص [+]

(إعادة لاضافة كلمة في العنوان)

فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 28 فبراير شباط 2012:

السبت 17 ديسمبر:

القاهرة - محكمة القضاء الاداري تنظر دعوي وقف وإلغاء تقسيم سهم أوراسكوم تليكوم القابضة المقامة بحق هيئة الرقابة المالية.

الاثنين 19 ديسمبر:

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات لمناقشة نتائج الأعمال.

الاربعاء 28 ديسمبر:

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

الثلاثاء31 يناير 2012:   يتبع
 