أسمنت سيناء المصرية توزع 3 جنيهات للسهم عن أرباح 2011 في 26 أبريل

القاهرة 11 ابريل نيسان (رويترز) - قالت شركة أسمنت سيناء المصرية اليوم الاربعاء انها ستوزع ثلاثة جنيهات للسهم عن أرباح 2011 في 26 ابريل نيسان الجاري.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 328.814 مليون جنيه(54.53 مليون دولار) في عام وحتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم مقابل 905.728 مليون جنيه في 2010.

وقالت الشركة اليوم الثلاثاء في بيان إلى إدارة البورصة المصرية ان التوزيع سيكون في 26 ابريل لحامل سهم الشركة حتى نهاية جلسة تداول 22 ابريل.

وتعطلت كثير من الاستثمارات تحت وطأة الاضطرابات التي تلت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط من العام الماضي. وأدى هذا إلى تراكم الطلب بشكل هائل على الإسكان والسلع والخدمات لتلبية احتياجات نمو سكاني سريع.

ويبلغ رأسمال الشركة 700 مليون جنيه موزع على 70 مليون جنيه بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار يساوي 6.03 جنيه مصري)