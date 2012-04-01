مساهمو أسمنت سيناء المصرية يقرون توزيع 3 جنيهات للسهم عن أرباح 2011
القاهرة أول ابريل نيسان (رويترز) - أقر مساهمو شركة أسمنت سيناءالمصرية توزيع أرباح نقدية بواقع ثلاثة جنيهات للسهم عن أرباح 2011.
وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 328.814 مليون جنيه(54.53 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم مقابل 905.728 مليون جنيه في 2010.
ويبلغ رأسمال الشركة 700 مليون جنيه موزع على 70 مليون جنيه بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.
وأغلق سهم الشركة الخميس الماضي عند 31.45 جنيه للسهم بارتفاع واحد بالمئة.
(الدولار يساوي 6.03 جنيه مصري)
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