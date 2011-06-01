انخفاض صافي ربح المصرية للاتصالات 10% في الربع/1

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من إيهاب فاروق

القاهرة أول يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة المصرية للاتصالات ‭(ETEL.CA: اقتباس)‬‏ اليوم الاربعاءانخفاض صافي أرباحها المجمعة غير المدققة عشرة بالمئة في الربع الأول وتوقعت الشركة استمرار تأثر الايرادات على المدى القريب.

وقالت الشركة إنها حققت أرباحا صافية مجمعة غير مدققة 892 مليون جنيه (150.4 مليون دولار) بين يناير كانون الثاني ومارس اذار مقارنة مع 992 مليون جنيه في الربع الاول من 2010.

وقال أحمد عادل محلل قطاع الاتصالات بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية"الشركة نجحت في تحقيق نتائج أعمال جيدة جدا خلال الربع الاول رغم أحداث الثورة التي شهدتها مصر في 25 يناير وما تبعها."

ويرى عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة إن المصرية للاتصالات حققت "اداء قويا رغم الاحداث غير المسبوقة التي شهدتها مصر في الربع الأول... لكن من المفهوم أن يتأثر الاداء المالي الاجمالي بعض الشيء."

وانخفضت إيرادات مبيعات الشركة أربعة بالمئة في الربع الاول إلى 2.4 مليار جنيه من 2.5 مليار في الربع الاول من 2009.

وأجبرت شركات الهاتف المحمول ومن بينها فودافون مصر على قطع الخدمة خلال ذروة الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير شباط. وتمتلك المصرية للاتصالات حصة 45 بالمئة في الوحدة المصرية لفودافون البريطانية.