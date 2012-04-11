جي.بي أوتو المصرية توزع جنيها للسهم عن أرباح 2011 في 26 أبريل

القاهرة 11 ابريل نيسان (رويترز) - قالت شركة جي.بي أوتو أكبر شركة لتجميع السيارات مدرجة في البورصة المصرية اليوم الاربعاء انها ستوزع جنيها للسهم عن أرباح 2011 في 26 ابريل نيسان الجاري.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 190.6 مليون جنيه(31.6 مليون دولار) في عام وحتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم مقابل 257.9 مليون جنيه في 2010.

وقالت الشركة اليوم الاربعاء في بيان إلى إدارة البورصة المصرية ان التوزيع سيكون في 26 ابريل لحامل سهم الشركة حتى نهاية جلسة تداول 22 ابريل.

ويتمثل نشاط الشركة في تجميع وتوزيع السيارات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقوم باستيراد وتجميع وتوزيع سيارات الركوب هيونداي وجيلي في مصر والمركبات التجارية ماركة فولفو وميتسوبيشي.

(الدولار = 6.03 جنيه مصري)