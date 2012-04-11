سيدي كرير للبتروكيماويات توزع 1.55 جنيه للسهم في 29 أبريل

القاهرة 11 ابريل نيسان (رويترز) - قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية اليوم الاربعاء إنها ستوزع 1.55 جنيه للسهم عن أرباح 2011 في 29 ابريل نيسان الجاري.

وبلغ صافي ربح الشركة 889.689 مليون جنيه(147.54 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم مقابل 821.003 مليون جنيه في 2010.