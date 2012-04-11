سيدي كرير للبتروكيماويات توزع 1.55 جنيه للسهم في 29 أبريل
القاهرة 11 ابريل نيسان (رويترز) - قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية اليوم الاربعاء إنها ستوزع 1.55 جنيه للسهم عن أرباح 2011 في 29 ابريل نيسان الجاري.
وبلغ صافي ربح الشركة 889.689 مليون جنيه(147.54 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم مقابل 821.003 مليون جنيه في 2010.
ويتمثل نشاط الشركة في انتاج البتروكيماويات الأساسية والوسيطة والنهائية والقيام بعمليات تصنيع وإنشاء خطوط الأنابيب وتقوم المصانع بإنتاج الايثيلين والبولي إيثيلين والبيوتين.
ويبلغ رأسمال الشركة 1.050 مليار جنيه موزع على 525 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم.
(الدولار = 6.03 جنيه مصري)
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