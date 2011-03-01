عدم تسليم وحدات يهبط بأرباح المصريين للإسكان 50% في 2010.

القاهرة أول مارس اذار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير اليوم الثلاثاءإن صافي أرباحها هبط 50.3 بالمئة في عام 2010 لعدم تسجيل الإيرادات المحققة إلا بعد تسليم الوحدات طبقا للمعايير المحاسبية.

وبلغ صافي ربح الشركة في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول 4.71 مليون جنيه (801 ألف دولار) مقابل 9.48 مليون جنيه في 2009.