أرباح التعمير والاستشارات المصرية تقفز 69% في النصف/1

القاهرة 11 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة التعمير والاستشارات الهندسية المصرية أن صافي ربحها قفز 69 بالمئة في النصف الاول من 2011.

وبلغ صافي ربح الشركة 11.5 مليون جنيه(1.68 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل صافي ربح 6.8 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2010 .

وبلغت مبيعات الشركة 31.6 مليون جنيه مقابل 29.2 مليون جنيه في النصف المقابل من 2010 وبنمو 8.1 بالمئة.

وبحلول الساعة 0916 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 14.12 جنيه بارتفاع 2.54 بالمئة.

ويبلغ رأسمال الشركة 179.999 مليون جنيه موزعا على 12.857 مليون سهم بقيمة اسمية 14 جنيها للسهم.

(الدولار = 5.95 جنيه مصري)