مؤشر بورصة الكويت يغلق على ارتفاع لليوم الخامس على التوالي

أغلق مؤشر بورصة الكويت اليوم الثلاثاء عند مستوى 5869.1 نقطة مرتفعا 0.06 في المئة وهو الارتفاع الخامس على التوالي.

وقال محمد الهاجري رئيس فريق دريال للتحليل الفني لرويترز إن ما يحدث هو نتيجة لأخبار يتم تسريبها حول عزم الحكومة شراء اصول لشركات متعثرة وهو ما يضاف للتصريحات التي كانت قد أطلقتها وزيرة التجارة الأسبوع الماضي حول عزم الحكومة دعم شركات القطاع الخاص.

واضاف أن ما يتم تسريبه ايضا من توقعات لأرباح البنوك المحلية وتقليل المخصصات يضيف مؤشرا آخر لاحتمال خروج بعض الشركات من تعثرها.

وبلغت قيمة التداولات 33 مليون دينار والصفقات 4127 صفقة وعدد الأسهم المتداولة 304 مليون سهم.

وهبط سهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وبنك الخليج واحد في المئة بينما استقر سهما البنك الوطني وزين دون تغيير.

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0910 جمت - عزز المؤشر السعودي مكاسبه ليسجل أعلى مستوى في ستة شهور إذ دفع هدوء الأسواق العالمية المستثمرين المحليين إلى التركيز على التوقعات الاقتصادية المحلية المتفائلة.

وصعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.5 بالمئة وزين السعودية للاتصالات 1.3 بالمئة ودار الأركان العقارية 1.8 بالمئة.