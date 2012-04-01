مساهمو أراسمكو المصرية يقرون توزيع 2.25 جنيه للسهم عن أرباح 2011
القاهرة أول ابريل نيسان (رويترز) - أقر مساهمو الشركة العربية للخزف (أراسمكو) المصرية توزيع أرباح نقدية بواقع 2.25 للسهم عن أرباح 2011.
وبلغ صافي ربح الشركة 64.961 مليون جنيه(10.77 مليون دولار) في عام وحتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم انخفاضا من 111.407 مليون جنيه في 2010.
ويتمثل نشاط الشركة في انتاج البلاط والادوات الصحية بمخلتف انواعها والاتجار فيها وانشاء المصانع المتصلة بأغراض الشركة.
(الدولار = 6.03 جنيه مصري)
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