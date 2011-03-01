هبوط أرباح المصرية للدواجن 44% في 9 أشهر

القاهرة أول مارس اذار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال لشركة المصرية للدواجن اليوم الثلاثاء هبوط صافي أرباحها 44 بالمئة في التسعة أشهر الاولى من السنة المالية للشركة التي تبدأ في أبريل نيسان وتنتهي في مارس اذار.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع في تسعة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول 1.64 مليون جنيه(279 ألف دولار) مقابل 2.93 مليون جنيه في النصف الأول من السنة المالية 2009-2010 .