النيل لحليج الأقطان المصرية تتحول للربحية في النصف/1 بعد بيع أراض

القاهرة أول مارس اذار (رويترز) - تحولت شركة النيل لحليج الأقطان إلى الربحية في النصف الأول من السنة المالية 2010-2011 مسجلة أرباحا صافية قدرها 1.56 مليون جنيه (265 ألف دولار).

كانت الشركة منيت بخسارة صافية قدرها 19.50 مليون جنيه في الفترة المماثلة من السنة المالية 2009-2010.

وتمتد السنة المالية للشركة بين يوليو تموز ويونيو حزيران من العام التالي.

وأوضحت قائمة الدخل إن الشركة حققت أرباحا رأسمالية قدرها 7.955 مليون جنيه في ستة شهور حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 1.410 مليون جنيه قبل عام.

وكشفت قائمة التدفقات النقدية ان مقبوضات الشركة من بيع الأصول الثابتة بلغت 14.176 مليون جنيه في النصف الأول مقارنة مع 1.481 مليون جنيه في الفترة المقابلة.

وجمعت الشركة نحو 39 مليون جنيه في 13 يناير كانون الثاني الماضي من بيع قطعتي أرض ومن المتوقع ظهورها في نتائج الشركة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2010-2011.

ويبلغ رأسمال الشركة 264.962 مليون جنيه موزع على 52.992 مليون سهم بقيمة إسمية خمسة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار = 5.88 جنيه مصري)