قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 17 ديسمبر
فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 17 ديسمبر كانون الأول:
الأحد 2 أكتوبر:
القاهرة - انتهاء الحق في الحصول على كوبون شركة أوراسكوم للانشاء بقيمة 1.10 دولار للسهم على أن يتم التوزيع في 5 أكتوبر.
القاهرة - انتهاء الحق في الحصول على الاسهم المجانية للمجموعة المالية هيرميس بواقع سهم مجاني لكل أربعة أسهم على أن يتم التوزيع في 3 أكتوبر.
الثلاثاء 4 أكتوبر:
القاهرة - محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
القاهرة - محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى بطلان عقد بيع أرض إلى شركة بالم هيلز للتعمير.
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية للدخان لمناقشة نتائج اعمال السنة المالية 2010-2011.
القاهرة - انتهاء الحق في الحصول على كوبون شركة مصر للاسمنت قنا بقيمة 6.5 جنيه للسهم على أن يتم التوزيع في 10 أكتوبر. يتبع