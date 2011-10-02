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قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 17 ديسمبر

Sun Oct 2, 2011 6:55am GMT
 
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فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 17 ديسمبر كانون الأول:

الأحد 2 أكتوبر:

القاهرة - انتهاء الحق في الحصول على كوبون شركة أوراسكوم للانشاء بقيمة 1.10 دولار للسهم على أن يتم التوزيع في 5 أكتوبر.

القاهرة - انتهاء الحق في الحصول على الاسهم المجانية للمجموعة المالية هيرميس بواقع سهم مجاني لكل أربعة أسهم على أن يتم التوزيع في 3 أكتوبر.

الثلاثاء 4 أكتوبر:

القاهرة - محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

القاهرة - محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى بطلان عقد بيع أرض إلى شركة بالم هيلز للتعمير.

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية للدخان لمناقشة نتائج اعمال السنة المالية 2010-2011.

القاهرة - انتهاء الحق في الحصول على كوبون شركة مصر للاسمنت قنا بقيمة 6.5 جنيه للسهم على أن يتم التوزيع في 10 أكتوبر.   يتبع
 