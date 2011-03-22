نمو أرباح النساجون الشرقيون 23% في الربع/4 و3% في 2010.

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القاهرة 22 مارس اذار (رويترز) - قالت شركةالنساجون الشرقيون للسجاد أكبر منتج للسجاد المصنع آليا في العالم إن صافي أرباحها في الربع الأخير من 2010 زاد 23 بالمئة عن الربع المقابل ليصل إلى 94.9 مليون جنيه(16 مليون دولار).

وأضاف البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منه إن صافي أرباحها في عام 2010 كله بلغ 322 مليون جنيه بارتفاع ثلاثة بالمئة عن 2009.

وبلغت مبيعات الشركة 1.123 مليار جنيه في الربع الأخير من 2010 بارتفاع 15 بالمئة عن الربع المقابل بينما بلغ إجمالي المبيعات 4.059 مليار جنيه في 2010 بارتفاع 14 بالمئة عن العام السابق.

وزادت ربحية السهم في الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.04 جنيه مقارنة مع 0.04 جنيه في الفترة المقابلة وبلغت 3.45 جنيه في عام 2010 كله ارتفاعا من 3.36 جنيه في 2009 .

وتوقع هيثم عبد المنعم مدير علاقات المستثمرين بالشركة أمس خلال مؤتمر نظمته جمعية تنمية علاقات المستثمرين برعاية تومسون رويترز انخفاض معدلات التشغيل إلى 70 بالمئة في الربع الأول من 2011 على أن تعود لطبيعتها ما بين 90 و95 بالمئة بنهاية العام الجاري.

وأوضح أن الشركة تتطلع إلى تعويض مبيعات النصف الأول نقص مبيعات الأشهر الثلاثة الأولى من العام مضيفا أنها تتوقع تراجع نمو المبيعات في 2011 بأكمله بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام.

كانت النساجون الشرقيون توقعت في أكتوبر تشرين الأول ارتفاع إيراداتها في السنة المالية 2010-2011 بنسبة 18 بالمئة مع انتعاش الأسواق الأمريكية والأوروبية من الركود.