طلب متأخر على الحجوزات يعزز نتائج توي ترافل

لندن 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت توي ترافل أكبر شركة سياحة في أوروبا إنها واثقة من أن نتائج العام بأكمله ستأتي وفق التوقعات عقب طلب متأخر قوي على رحلات العطلات الصيفية.

وقالت توي ترافل التي تدير سلسلتي طومسون وفرست تشويس إن موسم الصيف سار بشكل جيد مع زيادة الحجوزات في معظم أسواقها في حين جاءت هوامش الحجوزات المتأخرة متمشية مع توقعاتها.

وقال الرئيس التنفيذي بيتر لونج في بيان اليوم الخميس "راضون بشأن أدائنا في سوق الحجوزات المتأخرة لصيف 2011 ومعظم برامجنا نفدت تذاكرها تماما تقريبا. مازلنا واثقين من أن نتائج العام بأكمله ستكون متمشية مع توقعاتنا."

وقالت الشركة التي تمتلك فيها مجموعة توي الألمانية حصة أغلبية إن مبيعات شتاء 2011-2012 مرضية بشكل اجمالي لكنها تتوقع تعافيا بطيئا في مبيعات الرحلات إلى مصر وتونس حيث أدت الاضطرابات لتعطيل الحجوزات.

وأغلق سهم توي ترافل عند 154.9 بنس أمس الاربعاء مما يقدر قيمة النشاط عند 1.7 مليار استرليني.

وبحسب استطلاع اجرته تومسون رويترز آي/بي/إي/إس لآراء 13 محللا تتراوح التوقعات لأرباح توي ترافل السنوية قبل الضرائب بين 326 و367 مليون استرليني ويبلغ متوسط التوقعات 352 مليونا.