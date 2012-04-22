مساهمو النساجون الشرقيون المصرية يقرون توزيع 1.5 جنيه للسهم عن 2011

القاهرة 22 ابريل نيسان (رويترز) - أقر مساهمو شركة النساجون الشرقيون للسجاد أكبر منتج للسجاد المصنع آليا في العالم اليوم الأحد توزيع 1.5 جنيه (0.25 دولار) للسهم عن أرباح 2011 التي انخفضت 28 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول 260.72 مليون جنيه مقابل 361.94 مليون جنيه في 2010.

وقالت الشركة في بيان إلى ادارة البورصة المصرية إن مساهميها أقروا توزيع 1.5 جنيه للسهم عن أرباح 2011.

وأغلق سهم الشركة الخميس الماضي عند 17.99 جنيه بارتفاع 2.02 بالمئة.

(الدولار = 6.04 جنيه مصري)