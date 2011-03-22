محكمة مصرية تؤجل الحكم في قضية بطلان بيع أرض بالم هيلز إلى 26 أبريل

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القاهرة 22 مارس اذار (رويترز) - أجلت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء قضية بطلان عقد بيع أرض لشركة بالم هيلز للتعمير ‭PHDC.CA‬‏ ثاني أكبر شركة عقارية مصرية مدرجة في البورصة إلى جلسة 26 أبريل نيسان للنطق بالحكم.

وبالم هيلز هي ثاني شركة تواجه مثل هذا الحكم بعدما قضت محكمة ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى مقابل ثلاثة مليارات دولار في قضية أبرزت مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري في مصر.

وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة أوصى في أوائل الشهر الجاري ببطلان العقد المحرر بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة بالم هيلز للتعمير في 23 أغسطس اب 2006 بشأن بيع قطعة أرض بمساحة 230 فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة.

وأرجعت الهيئة البطلان إلى "مخالفة العقد لقانون المزايدات" لأنه أبرم بالأمر المباشر.

ويقاضي حمدي الفخراني بالم هيلز لشرائها قطعة أرض مساحتها 960 الف متر مربع في القاهرة الجديدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأسعار أقل من أسعار السوق.

والفخراني هو الذي سبق أن رفع قضية ضد مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وترتكز القضيتان على تضارب القوانين التي تنظم بيع أراضي الدولة. وفي قضية أرض مدينتي قال الحكم الأصلي للمحكمة إن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان باعت الأرض لمجموعة طلعت مصطفى بالمخالفة لقانون سنة 1998.