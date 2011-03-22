التجاري الدولي-مصر يوزع جنيها للسهم عن أرباح 2010 في 7 أبريل القادم

القاهرة 22 مارس اذار (رويترز) - قال البنك التجاري الدولي-مصر اليوم الثلاثاء إنه سيوزع جنيها للسهم عن أرباح 2010 في 7 أبريل نيسان القادم.

بلغ صافي ربح الشركة المجمع في 31 ديسمبر كانون الأول نحو مليار جنيه(337 مليون دولار) مقابل 1.7 مليار في عام 2009 وبنسبة نمو 15 بالمئة.

وقال بيان البنك الذي حصلت رويترز على نسخة منه ان البنك سيوزع جنيها للسهم عن أرباح 2010 في 7 أبريل القادم لحامل السهم حتى جلسة 4 أبريل.

وعقدت الشركة اجتماع الجمعية العامة العادية أمس التي أقرت التوزيعات.

ويبلغ رأسمال البنك 5.901 مليار جنيه مليون جنيه موزعا على 590.144 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار = 5.93 جنيه مصري)