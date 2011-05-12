توقعات بأن تواصل الأسهم المصرية ارتفاعها الأسبوع المقبل

من محمود عبد الجواد

القاهرة 12 مايو ايار (رويترز) - توقع محللان اليوم الخميس أن تستأنف الأسهم المصرية الصعود مع بداية جلسات الأسبوع المقبل إذ تواصل الشركات اعلان نتائج أعمالها للربع الأول من العام ومع استقرار الاوضاع الأمنية.

ومن المتوقع أن تعلن أوراسكوم تليكوم ‪ORTE.CA‬ نتائج أعمالها للربع الاول من العام خلال الأسبوع المقبل.

وقال ايهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني في شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية "سنكمل الاتجاه الصعودي صوب 5080 نقطة للمؤشر الرئيسي في بداية الأسبوع المقبل وأتوقع أن يصل المؤشر الرئيسي إلى 5200 نقطة مع نهاية الأسبوع."

وأضاف "سهم أوراسكوم حركته عرضية ودائما ما يتراوح في نطاق 25 قرشا بين أربعة جنيهات و4.25 جنيه ولا أتوقع أن يشهد حركة كبيرة سواء جاءت النتائج سلبية أو ايجابية."

لكن سعيد تكهن بأداء جيدا لسهم المصرية للاتصالات.

وقال "أتوقع أن تكون من بين الشركات التي تكبدت أقل الخسائر جراء الاضطرابات السياسية."

وذكرت المصرية للاتصالات في اشعار اليوم الخميس أنها ستعلن نتائج أعمالها عن الربع الأول في أول يونيو حزيران.