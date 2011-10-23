قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 17 ديسمبر
فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 17 ديسمبر كانون الأول:
الاحد 23 أكتوبر :
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي أوراسكوم تليكوم لاعتماد فروق تقسيم الشركة.
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان لمناقشة نتائج الاعمال السنوية المنتهية في 30 يونيو حزيران 2011 ومناقشة توزيع أرباح على مساهمي الشركة.
القاهرة - شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية توزع 5.50 جنيه للسهم عن السنة المالية 2010-2011.
الثلاثاء 25 أكتوبر:
القاهرة - محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
القاهرة - تعلن الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول(موبينيل) عن نتائج الربع الثالث من 2011.
الاربعاء 26 أكتوبر: يتبع