انخفاض صافي أرباح المصرية للاتصالات 6.8 بالمئة في 2011

القاهرة 23 فبراير شباط (رويترز) - قالت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الخميس إن صافي أرباحها في 2011 انخفض 6.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.93 مليار جنيه.

وذكرت الشركة في بيان أن الايرادات تراجعت 3.2 في المئة إلى 9.9 مليار جنيه فيما بلغت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاهلاك واستهلاك الدين 4.55 مليار جنيه منخفضة 2.4 بالمئة على أساس سنوي.