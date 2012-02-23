المصرية للاتصالات تقترح توزيع 1.4 جنيه للسهم عن أرباح 2011

القاهرة 23 فبراير شباط (رويترز) - قالت الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت إن مجلس إدارتها اقترح توزيع 1.4 جنيه للسهم عن أرباح 2011 على ان يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة في 12 مارس اذار.

وأضافت الشركة في بيان إلى إدارة البورصة المصرية ان مجلس ادارتها اقترح توزيع " 1.10 جنيه للسهم فضلا عن مبلغ 30 قرشا للسهم كان قد تم صرفه ليكون إجمالي نصيب السهم من الأرباح الموزعة عن عام 2011 مبلغ 1.4 جنيه للسهم."

وبحلول الساعة 0909 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 16.15 جنيه بارتفاع 3.13 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 2.93 مليار جنيه(486 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل 3.14 مليار في عام 2010 وبانخفاض 6.8 بالمئة.

(الدولار = 6.03 جنيه مصري)