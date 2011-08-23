هبوط صافي ربح السويدي اليكتريك 34% في النصف/1 بسبب تكلفة الانتاج

من إيهاب فاروق

القاهرة 23 أغسطس اب (رويترز) -أعلنت شركة السويدي اليكتريك المصرية ‭ (SWDY.CA: اقتباس)‬‏ أكبر شركة عربية مدرجة لصناعة الكابلات التي تستخدم في قطاعي الكهرباء والاتصالات اليوم الثلاثاء انخفاض صافي ربحها المجمع 34.3 بالمئة في النصف الاول من 2011 بعد ارتفاع تكلفة الانتاج 30.5 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 352.3 مليون جنيه في ستة أشهر وحتى 30 يونيو حزيران مقابل 536.1 مليون في النصف المقابل من 2010.

وقالت الشركة إنها حققت أرباحا صافية مجمعة قدرها 169.5 مليون جنيه (28.4 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 270.1 مليون جنيه في الفترة ذاتها من 2010.

وقال محسن عادل المحلل المالي "رغم النمو القوي للايرادات خلال الفترة (فان) ارتفاع هامش التكلفة دفع بالارباح ناحية التراجع نتيجة ارتفاع أسعار الخامات واثر التغيير الضريبي ونمو المصروفات التمويلية."

وبلغت ايرادات الشركة المجمعة في النصف الاول 7.48 مليار جنيه مقابل 5.98 مليار قبل عام وبنسبة نمو 25 بالمئة بينما بلغت تكلفة الانتاج 6.5 مليار جنيه مقابل 4.98 مليار قبل عام وبنسبة نمو 30.5 بالمئة.

وبحلول الساعة 0912 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة المقيد بالمؤشر الرئيس ‭.EGX30‬‏ بالبورصة المصرية عند 27.65 جنيه بانخفاض 1.8 بالمئة.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.718 مليار جنيه موزعا على 171.860 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

(الدولار = 5.97 جنيه مصري)