تراجع أرباح موبينيل المصرية في الربع/4 .

القاهرة 13 فبراير شباط (رويترز) - قالت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) اليوم الأحد إن أرباحها الصافية تراجعت إلى 347.4 مليون جنيه (59.1 مليون دولار) في الربع الأخير من 2010 من 558.9 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق.

وأضافت الشركة أن الإيرادات بلغت حد التعادل تقريبا عند 2.8 مليار جنيه في الربع الأخير وأن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك واستهلاك الديون تراجعت إلى 1.1 مليار جنيه.

وقالت موبينيل في بيان إن عدد مشتركيها بلغ 30.225 مليون في نهاية 2010 بزيادة 19.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

(الدولار = 5.879 جنيه مصري)