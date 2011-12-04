قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 28 فبراير 2012
فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 28 فبراير شباط 2012:
الثلاثاء 6 ديسمبر:
القاهرة- اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصعيد العامة للمقاولات لاعتماد نتائج الاعمال المنتهية في 30 يونيو حزيران ومناقشة توزيع الارباح.
السبت 17 ديسمبر:
القاهرة - محكمة القضاء الاداري تنظر دعوي وقف وإلغاء تقسيم سهم أوراسكوم تليكوم القابضة المقامة بحق هيئة الرقابة المالية.
الثلاثاء 31 يناير 2012:
القاهرة- شركة مصر الجديدة للاسكان توزع 0.45 جنيه للسهم.
الثلاثاء 28 فبراير:
القاهرة - شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" توزع جنيهين للسهم. يتبع