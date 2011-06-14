تراجع أرباح النساجون الشرقيون المصرية 15% في الربع/1
القاهرة 14 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة النساجون الشرقيون للسجاد اليوم الثلاثاء هبوط صافي الربح 15 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية للشركة.
وقالت الشركة إنها حققت أرباحا صافية مجمعة بلغت 82.3 مليون جنيه (13.85 مليون دولار) بين يناير كانون الثاني ومارس آذار مقارنة مع 97.1 مليون جنيه في الفترة ذاتها من 2010.
ويبلغ رأسمال الشركة 450 مليون جنيه موزعا على 90 مليون سهم بقيمة إسمية خمسة جنيهات للسهم
(الدولار = 5.94 جنيه مصري)
أ ب - ن ج
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