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الأهلي للتنمية والاستثمار المصرية تتكبد خسائر في الربع/1

Tue Jun 14, 2011 8:45am GMT
 
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القاهرة 14 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة الأهلي للتنمية والاستثمار المجمعة اليوم الثلاثاء إنها تكبدت خسائر في الربع الأول من السنة المالية.

وقالت الشركة إنها سجلت خسائر مجمعة بلغت 1.8 مليون جنيه (303030 دولارا) بين يناير كانون الثاني ومارس آذار مقارنة مع صافي ربح 7.6 مليون جنيه في الفترة ذاتها من 2010.

ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه موزعا على 20 مليون سهم بقيمة إسمية عشرة جنيهات للسهم

(الدولار = 5.94 جنيه مصري)

أ ب - ن ج

 