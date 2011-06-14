تراجع أرباح المالية والصناعية المصرية 88.5% في الربع/1
القاهرة 14 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة المالية والصناعية المصرية اليوم الثلاثاء هبوط صافي الربح 88.5 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية للشركة.
وقالت الشركة إنها حققت أرباحا صافية مجمعة بلغت 2.95 مليون جنيه (496632 دولارا) بين يناير كانون الثاني ومارس آذار مقارنة مع 25.67 مليون جنيه في الفترة ذاتها من 2010.
وبحلول الساعة 0938 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 16.80 جنيه بتراجع 0.24 بالمئة.
ويبلغ رأسمال الشركة 693.016 مليون جنيه موزعا على 69.301 مليون سهم بقيمة إسمية عشرة جنيهات للسهم
(الدولار = 5.94 جنيه مصري)
أ ب - ن ج
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