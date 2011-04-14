مساهمو نماء للتنمية المصرية يقرون توزيع 0.15 جنيه للسهم عن أرباح 2010.
القاهرة 14 ابريل نيسان (رويترز) - قالت شركة نماء للتنمية والاستثمار العقاري اليوم الخميس إن مساهمي الشركة أقروا أمس الاربعاء خلال اجتماع الجمعية العامة العادية توزيع 0.15 جنيه للسهم عن أرباح 2010.
وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 21.2 مليون جنيه (3.56 مليون دولار) في 2010 مقابل 8.42 مليون جنيه في 2009.
وبحلول الساعة 0949 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة المقيد بالمؤشر الثانوي .EGX70 عند 10.78 جنيه بتراجع 1.28 جنيه.
يبلغ رأسمال إيبيكو 479.074 مليون جنيه موزعا على 47.907 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.
(الدولار = 5.96 جنيه مصري)
أ ب - ن ج
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