مساهمو نماء للتنمية المصرية يقرون توزيع 0.15 جنيه للسهم عن أرباح 2010.

القاهرة 14 ابريل نيسان (رويترز) - قالت شركة نماء للتنمية والاستثمار العقاري اليوم الخميس إن مساهمي الشركة أقروا أمس الاربعاء خلال اجتماع الجمعية العامة العادية توزيع 0.15 جنيه للسهم عن أرباح 2010.