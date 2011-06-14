تراجع أرباح المالية والصناعية المصرية 88.5% في الربع/1

(لإضافة تفاصيل وتحديث سعر السهم)

القاهرة 14 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة المالية والصناعية المصرية اليوم الثلاثاء هبوط صافي الربح 88.5 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية للشركة.

وقالت الشركة إنها حققت أرباحا صافية مجمعة بلغت 2.95 مليون جنيه (496632 دولارا) بين يناير كانون الثاني ومارس آذار مقارنة مع 25.67 مليون جنيه في الفترة ذاتها من 2010.

وبحلول الساعة 1021 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 16.61 جنيه بتراجع 1.4 بالمئة.

وأظهرت قائمة الدخل المجمعة للشركة انخفاض المبيعات إلى 111.886 مليون جنيه في الربع الأول 2011 من 142.326 مليون جنيه في الربع الأول 2010.

وبلغت الأرباح الناتجة من التشغيل 16.3 مليون جنيه مقابل 45.1 مليون في الفترة المقابلة من 2010.

ويبلغ رأسمال الشركة 693.016 مليون جنيه موزعا على 69.301 مليون سهم بقيمة إسمية عشرة جنيهات للسهم

(الدولار = 5.94 جنيه مصري)