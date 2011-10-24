قمة رويترز-النساجون الشرقيون تتوقع نمو الأرباح 5-6% في 2012

من إيهاب فاروق

القاهرة 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مدير علاقات المستثمرين بشركة "النساجون الشرقيون" المصرية أكبر منتج للسجاد المصنع آليا في العالم إن شركته تتوقع هبوطا طفيفا لأرباح الشركة هذا العام قبل أن تحقق نموا بين خمسة وستة بالمئة في عام 2012.

وأضاف هيثم عبد المنعم مدير علاقات المستثمرين بشركة النساجون الشرقيون اليوم الاثنين في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "أتوقع هبوطا طفيفا لأرباح الشركة في العام الجاري ونموا بين خمسة إلى ستة في 2012."

وفي النصف الأول من العام الجاري تراجعت الأرباح الصافية للشركة 11 بالمئة عن مستواها قبل عام لتصل إلى 136 مليون جنيه(22.8 مليون دولار). لكن المبيعات في النصف الأول ارتفعت 11 بالمئة إلى 2098 مليون جنيه.

وقال عبد المنعم "65 بالمئة من انتاج الشركة يتم تصديره للخارج. نتوقع نموا بنسبة 12 بالمئة في صادراتنا في العام الجاري وهذا أيضا سينعكس على الأرباح."

واضاف "النساجون انتجت 115 مليون متر مربع من السجاد في 2010 ونتوقع انتاج بين 117-118 مليون متر مربع في 2011 ونحو 125 مليون متر مربع في 2012."

وتتوقع هيرميس أن تحقق النساجون الشرقيون التي تصدر انتاجها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم صافى ربح قدره 298 مليون جنيه في 2011 بتراجع سنوى سبعة بالمئة فيما تتوقع نمو الايرادات بنسبة ستة بالمئة خلال العام.

وقال عبد المنعم "نتائج الربع الثالث والرابع من العام الجاري ستكون افضل من النصف الأول. أسعار منتجات المواد الخام تراجعت من أغسطس الماضي وسينعكس ذلك على نتائج الأعمال."