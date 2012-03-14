ارباح أدوية الحكمة تتأثر بانتفاضات الربيع العربي

من بول ساندل

لندن 14 مارس اذار (رويترز) - أبلغت أدوية الحكمة عن انخفاض أرباحها السنوية مما يعكس حالة الاضطراب السياسي في بعض اسواقها الرئيسية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث ارتفعت التكاليف وأثرت التقلبات السلبية للنقد الاجنبي على نشاطها.

وقالت المجموعة المدرجة في بورصة لندن اليوم الاربعاء إنها حققت ربحا معدلا بلغ 100.9 مليون العام الماضي بانخفاض 2.2 في المئة بفضل ارتفاع الايرادات 25.6 في المئة عند 918 مليون دولار.

وتبيع الشركة أدوية ذات علامات تجارية وكذلك لديها نشاط بالولايات المتحدة في مجال الادوية التي تعطى عن طرق الحقن وقسم للأدوية التي تنتج خارج العلامات التجارية.

وقالت الحكمة إن الارباح المعدلة للسهم انخفضت 2.6 في المئة الى 51 سنتا وهو ما يتماشى الى حد بعيد مع توقعات المحللين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سعيد دروزة لرويترز ان آثار انتفاضات الربيع العربي كانت أقل حدة وأقصر مدة مما توقعته المجموعة.

واضاف في مقابلة اليوم "لا تزال مصر تظهر نموا بالنسبة لنا والسوق (الشرق الاوسط وشمال افريقيا) نفسها لا تزال تنمو."

واضاف "حققنا نموا نسبته سبعة بالمئة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ككل في حين بلغ نمونا الفعلي 9.6 في المئة مدفوعا بالنمو القوي في النصف الثاني من العام."