أرباح حديد عز المصرية تهوي 79% في النصف/1 رغم نمو المبيعات 24%

القاهرة 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة حديد عز ‭ ESRS.CA‬‏المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان صافي الأرباح المجمعة هوت 79 بالمئة في النصف الاول من 2011.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الالكتروني إن صافي ربح الشركة المجمع بعد الضرائب وحقوق الاقلية بلغ 51 مليون جنيه(42.35 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 241 مليونا قبل عام.

وبلغ صافي المبيعات المجمعة 9.3 مليار جنيه بارتفاع 24 بالمئة عن 7.5 مليار في النصف الاول من 2010.

وقال بول شكيبيان العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة الذي عين في مايو ايار 2011 في البيان "رغم الأحداث الاستثنائية في مصر تمكنا من تسيير أعمالنا بسلاسة."

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 61.7 مليون جنيه في الربع الثاني من 2011 مقابل 135.7 مليون جنيه في الربع المقابل من 2010 وبنسبة هبوط 54.5 بالمئة.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.716 مليار جنيه موزعا على 543.265 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.

(الدولار = 6.02 جنيه مصري)