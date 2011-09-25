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قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 17 ديسمبر

Sun Sep 25, 2011 6:46am GMT
 
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فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 17 ديسمبر كانون الأول:

الخميس 29 سبتمبر:

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة باكين المصرية لاعتماد نتائج اعمال الشركة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران 2011.

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركةالنصر للملابس والمنسوجات "كابو" لاعتماد نتائج اعمال الشركة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران 2011.

الثلاثاء 4 أكتوبر:

القاهرة - محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

القاهرة - محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى بطلان عقد بيع أرض إلى شركة بالم هيلز للتعمير.

الخميس 6 أكتوبر:

القاهرة - عطلة رسمية بالبورصة والبنوك بمناسبة يوم القوات المسلحة.   يتبع
 