هبوط أرباح جي.بي أوتو المصرية 26% في 2011 رغم نموها في الربع/4

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القاهرة 5 مارس اذار (رويترز) - قالت شركة جي.بي أوتو أكبر شركة لتجميع السيارات مدرجة في البورصة المصرية اليوم الاثنين إن صافي ربحها السنوي انخفض 26.1 بالمئة ولكن ربح الربع الأخير زاد 8.5 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغ صافي ربح الشركة 190.6 مليون جنيه(31.61 مليون دولار) في عام 2011 مقابل 257.9 مليون جنيه في 2010. وبلغ صافي ربح الشركة في ثلاثة اشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول 43.4 مليون جنيه مقابل 40.1 مليون قبل عام.

وأغلق سهم الشركة أمس الأحد عند 24.57 جنيه بانخفاض 0.6 بالمئة.

ورفع اتش.اس.بي.سي تقييمه لسهم الشركة الثلاثاء الماضي إلى محايد من توصية بخفض الوزن النسبي في المحافظ.

وقال رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه "الشركة نجحت في تحقيق أفضل النتائج الممكنة خلال عام حافل بالتحديات."

وتعطلت كثير من الاستثمارات تحت وطأة الاضطرابات التي تلت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط من العام الماضي.

وقال غبور إن الشركة سجلت "أداء قويا على الصعيد التشغيلي والمالي بفضل الاستجابة السريعة لتطور الاوضاع خلال شهري يناير وفبراير."